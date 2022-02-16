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Microsoft добавила магазин Android-приложений в Windows 11

Автор: Сергей Пышкин

Microsoft выпустила большое обновление для новой Windows 11. Теперь операционная система имеет поддержку приложений Android.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Магазин приложений Android можно установить через Amazon Appstore.

Обновление пребывает на стадии публичной версии превью, однако оно доступно пока что лишь для пользователей з США.

Конечно, количество приложений уступает магазину Google Play, впрочем, Microsoft обещала добавить более тысячи утилит.

Была обновлена и панель задач:

  • время и дата стали доступны для нескольких мониторов;
  • на панель задач можно добавить виджет погоды;
  • обновлена работа Microsoft Teams.

Microsoft также обновила Media Player и "Блокнот". Последнее приложение получило улучшенный интерфейс, поисковую систему и затемненный режим. А в плеере можно прослушивать музыку и сохранять альбомы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пользователи жалуются на новое обновление для Windows 11. Они отмечают очередные проблемы во время подключений принтеров.

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