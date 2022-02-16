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Microsoft додала магазин Android-додатків у Windows 11

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Середа 16 лютого 2022 11:02
Microsoft додала магазин Android-додатків у Windows 11 Фото: Microsoft додала магазин Android-додатків в Windows 11 (twitter.com/Windows)
Автор: Сергій Пишкін

Microsoft випустила велике оновлення для нової Windows 11. Тепер операційна система має підтримку додатків Android.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Магазин додатків Android можна встановити через Amazon Appstore.

Оновлення перебуває на стадії публічної версії прев'ю, проте воно доступно поки що лише для користувачів з США.

Звичайно, кількість додатків поступається магазину Google Play, втім, Microsoft обіцяла додати більше тисячі утиліт.

Була оновлена і панель завдань:

  • час і дата стали доступні для декількох моніторів;
  • на панель завдань можна додати віджет погоди;
  • оновлена робота Microsoft Teams.

Microsoft також оновила Media Player і "Блокнот". Останній додаток отримав покращений інтерфейс, пошукову систему і затемнений режим. А в плеєрі можна прослуховувати музику і зберігати альбоми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що користувачі скаржаться на нове оновлення для Windows 11. Вони відзначають чергові проблеми під час підключень принтерів.

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