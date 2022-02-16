Microsoft додала магазин Android-додатків у Windows 11

Microsoft випустила велике оновлення для нової Windows 11. Тепер операційна система має підтримку додатків Android.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Магазин додатків Android можна встановити через Amazon Appstore.

Оновлення перебуває на стадії публічної версії прев'ю, проте воно доступно поки що лише для користувачів з США.

Звичайно, кількість додатків поступається магазину Google Play, втім, Microsoft обіцяла додати більше тисячі утиліт.

Була оновлена і панель завдань:

час і дата стали доступні для декількох моніторів;

на панель завдань можна додати віджет погоди;

оновлена робота Microsoft Teams.

Microsoft також оновила Media Player і "Блокнот". Останній додаток отримав покращений інтерфейс, пошукову систему і затемнений режим. А в плеєрі можна прослуховувати музику і зберігати альбоми.