В Мичигане 15-летний подросток устроил стрельбу в школе. Есть погибшие
В одном из учебных заведений Мичигана произошла стрельба в результате которой погибли три человека. Огонь открыл 15-летний подросток.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FOX 2 Detroit.
По словам шерифа округа Окленд Майкла МакКейба, в результате стрельбы погибли трое учеников и по меньшей мере шесть человек были ранены, в том числе один из преподавателей. Задержанный подросток отказался давать показания.
Сообщение о стрельбе поступило в 12:51 по местному времени. Уже в 14:00 к месту событий прибыли медицинские вертолеты.
Один из учеников отметил, что в учебном заведении уже проводили тренировки на случаи массовой стрельбы, в связи с чем большинство знало как правильно действовать в этой ситуации.
После того как школу освободили от блокировки - всех учеников направили к парковочным местам, которые расположены через дорогу от заведения.
4-6 people have been reported injured in a shooting at Oxford High School in suburban Detroit.— The Recount (@therecount) November 30, 2021
Suspected shooter is in custody, per Oakland County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/27ZXiChSfW