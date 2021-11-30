В Мічигані 15-річний підліток влаштував стрілянину у школі. Є загиблі
В одному з навчальних закладів Мічигану сталася стрілянина внаслідок якої загинули троє осіб. Вогонь відкрив 15-річний підліток.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на FOX 2 Detroit.
За словами шерифа округу Окленд Майкла МакКейба, внаслідок стрілянини загинули троє учнів й щонайменше шестеро осіб були поранені, у тому числі один із викладачів. Затриманий підліток відмовився надавати покази.
Повідомлення про стрілянину надійшло о 12:51 за місцевим часом. Вже о 14:00 до місця подій прибули медичні вертольоти.
Один з учнів відзначив, що в навчальному закладі вже проводили тренування на випадки масової стрілянини, у зв’язку з чим більшість знала як правильно діяти в цій ситуації.
Після того як школу звільнили від блокування - усіх учнів направили до паркувальних місць, що розташовані через дорогу від закладу.
4-6 people have been reported injured in a shooting at Oxford High School in suburban Detroit.— The Recount (@therecount) November 30, 2021
Suspected shooter is in custody, per Oakland County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/27ZXiChSfW