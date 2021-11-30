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В Мічигані 15-річний підліток влаштував стрілянину у школі. Є загиблі

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Вівторок 30 листопада 2021 22:41
В Мічигані 15-річний підліток влаштував стрілянину у школі. Є загиблі Фото: в Мічигані 15-річний підліток влаштував стрілянину у школі (twitter.com/CNI_Noticias)
Автор: Сергій Пишкін

В одному з навчальних закладів Мічигану сталася стрілянина внаслідок якої загинули троє осіб. Вогонь відкрив 15-річний підліток.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FOX 2 Detroit.

За словами шерифа округу Окленд Майкла МакКейба, внаслідок стрілянини загинули троє учнів й щонайменше шестеро осіб були поранені, у тому числі один із викладачів. Затриманий підліток відмовився надавати покази.

Повідомлення про стрілянину надійшло о 12:51 за місцевим часом. Вже о 14:00 до місця подій прибули медичні вертольоти.

Один з учнів відзначив, що в навчальному закладі вже проводили тренування на випадки масової стрілянини, у зв’язку з чим більшість знала як правильно діяти в цій ситуації.

Після того як школу звільнили від блокування - усіх учнів направили до паркувальних місць, що розташовані через дорогу від закладу.

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