Miami Open-2024. Світоліна, Костюк і ще три українки отримали потенційних суперниць

Досвідчена Леся Цуренко стартуватиме в першому колі змагань. Натомість ще четверо представниць України розпочнуть турнірний шлях із другого раунду.

34-річна українка зустрінеться з полькою Магдою Лінетт. Матч відбудеться 19 березня ввечері. Суперницею переможниці протистояння в наступному колі стане Барбора Крейчікова з Чехії.

Тим часом інші вітчизняні тенісистки зіграють з тріумфаторками 1/64 фіналу Miami Open. Наприклад, Марта Костюк зустрінеться з іспанкою Сарою Соррібес Тормо або нідерландкою Аранчою Рус. Еліна Світоліна протистоятиме сильніший у протистоянні Елізабетти Коччаретто з Італії та японки Наомі Осаки.

Даяна Ястремська чекатиме на переможницю поєдинку австралійки Дар'ї Севілл і Чжан Шуай з Китаю. Натомість Ангеліна Калініна зустрінеться або з француженкою Кларою Бюрель, або екс-першою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії.

Найтепліші спогади про Miami Open з українок має Світоліна. У 2021 році перша ракетка України дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній тріумфаторці змагань Ешлі Барті з Австралії. Загальний призовий фонд цьогорічного розіграшу склав понад 8,7 млн доларів.