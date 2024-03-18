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Miami Open-2024. Світоліна, Костюк і ще три українки отримали потенційних суперниць

Фото: Марта Костюк торік у Флориді дійшла до другого раунду (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною взяли участь в жеребкуванні престижного турніру серії WTA 1000 в Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Досвідчена Леся Цуренко стартуватиме в першому колі змагань. Натомість ще четверо представниць України розпочнуть турнірний шлях із другого раунду.

34-річна українка зустрінеться з полькою Магдою Лінетт. Матч відбудеться 19 березня ввечері. Суперницею переможниці протистояння в наступному колі стане Барбора Крейчікова з Чехії.

Тим часом інші вітчизняні тенісистки зіграють з тріумфаторками 1/64 фіналу Miami Open. Наприклад, Марта Костюк зустрінеться з іспанкою Сарою Соррібес Тормо або нідерландкою Аранчою Рус. Еліна Світоліна протистоятиме сильніший у протистоянні Елізабетти Коччаретто з Італії та японки Наомі Осаки.

Даяна Ястремська чекатиме на переможницю поєдинку австралійки Дар'ї Севілл і Чжан Шуай з Китаю. Натомість Ангеліна Калініна зустрінеться або з француженкою Кларою Бюрель, або екс-першою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії.

Найтепліші спогади про Miami Open з українок має Світоліна. У 2021 році перша ракетка України дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній тріумфаторці змагань Ешлі Барті з Австралії. Загальний призовий фонд цьогорічного розіграшу склав понад 8,7 млн доларів.

До слова, раніше Костюк злетіла вгору на шість позицій у рейтингу WTA.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська