Miami Open-2024. Свитолина, Костюк и еще три украинки получили потенциальных соперниц

Опытная Леся Цуренко будет стартовать в первом круге соревнований. Еще четверо представительниц Украины начнут турнирный путь со второго раунда.

34-летняя украинка встретится с полячкой Магдой Линетт. Матч состоится 19 марта вечером. Соперницей победительницы противостояния в следующем круге станет Барбора Крейчикова из Чехии.

Тем временем другие отечественные теннисистки сыграют с триумфаторами 1/64 финала Miami Open. К примеру, Марта Костюк встретится с испанкой Сарой Соррибес Тормо или нидерландкой Аранчей Рус. Элина Свитолина будет противостоять более сильному в противостоянии Элизабетты Коччаретто из Италии и японки Наоми Осаки.

Даяна Ястремская будет ждать победительницу поединка австралийки Дарьи Сэвилл и Чжан Шуай из Китая. В свою очередь Ангелина Калинина встретится либо с француженкой Кларой Бюрель, либо с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании.

Самые теплые воспоминания о Miami Open из украинок у Свитолиной. В 2021 году первая ракетка Украины дошла до полуфинала, где уступила будущей триумфаторке соревнований Эшли Барти из Австралии. Общий призовой фонд нынешнего розыгрыша составил свыше 8,7 млн долларов.