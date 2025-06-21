"Ми не зупинимося": посол Ізраїлю в ООН зробив попередження Ірану

"Ми не зупинимося. Поки не буде ліквідована ядерна загроза Ірану, поки не буде роззброєна його військова машина, поки наші і ваші люди не будуть у безпеці", - сказав він.

Водночас постійний представник Ірану в ООН, скаржачись Радбезу на ізраїльські атаки, закликав вжити заходів і оголосив, що Тегеран продовжить "оборонятися".

"Ізраїль заявив, що буде продовжувати цю атаку стільки днів, скільки буде потрібно. Ми стривожені повідомленнями про те, що Сполучені Штати можуть приєднатися до цієї війни", - поскаржився іранський дипломат.