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Ми зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові газові проекти, - Держдеп США

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові газові проекти. Також Сполучені Штати планують продовжувати накладати санкції на російські нафтові танкери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на S&P Global.

"Ми намагаємося скоротити доходи Росії від нафти і газу якомога швидше, не дестабілізуючи наш глобальний енергетичний ринок", — сказав помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайетт на Глобальному саміті FT Commodities.

"Вам слід очікувати, що американські та коаліційні сили будуть продовжувати стабільний барабанний бій", - додав він.

За його словами, надходження Москви від податку на нафту наразі зменшилися майже на 30% порівняно з 2022 роком, а загальне скорочення доходів Росії від експорту нафти становить 2,6 мільярда доларів порівняно з листопадом 2022 року.

"Ми будемо дотримуватися цього курсу дій, і ми будемо дотримуватися його стільки, скільки буде потрібно, щоб змінити поведінку Росії та цю жорстоку та неспровоковану війну (війну РФ проти України, - ред.)", – сказав він.

Пайетт також вказав на нещодавні повідомлення про те, що російський "Новатек" призупинив виробництво на своєму проекті Arctic LNG 2 через санкції та нестачу газових танкерів.

"Що я можу вам сказати, ми дуже зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові проекти", — сказав він.

Нагадаємо, компанія "Новатек" змушена згорнути свій величезний проект "Арктик СПГ-2" після того, як західні санкції обмежили їй доступ до танкерів льодового класу, і натомість зосередиться на розвитку свого проекту в порту Мурманськ.

Новий проект

Планується, що проект "Мурманськ СПГ" буде навіть більшим, ніж "Арктик СПГ-2", з кінцевою продуктивністю 20,4 млн тонн на рік. Планується, що виробництво перших двох ліній буде запущено до кінця 2027, а запуск останньої лінії заплановано на 2029 рік.

Однією з переваг Мурманського проекту порівняно з "Арктк СПГ-2" стане доступ до незамерзаючого порту в Баренцевому морі.

"Вся увага зараз на Мурманську, танкери льодового класу там не потрібні", - сказало джерело.

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