Ми зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові газові проекти, - Держдеп США

"Ми намагаємося скоротити доходи Росії від нафти і газу якомога швидше, не дестабілізуючи наш глобальний енергетичний ринок", — сказав помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайетт на Глобальному саміті FT Commodities.

"Вам слід очікувати, що американські та коаліційні сили будуть продовжувати стабільний барабанний бій", - додав він.

За його словами, надходження Москви від податку на нафту наразі зменшилися майже на 30% порівняно з 2022 роком, а загальне скорочення доходів Росії від експорту нафти становить 2,6 мільярда доларів порівняно з листопадом 2022 року.

"Ми будемо дотримуватися цього курсу дій, і ми будемо дотримуватися його стільки, скільки буде потрібно, щоб змінити поведінку Росії та цю жорстоку та неспровоковану війну (війну РФ проти України, - ред.)", – сказав він.

Пайетт також вказав на нещодавні повідомлення про те, що російський "Новатек" призупинив виробництво на своєму проекті Arctic LNG 2 через санкції та нестачу газових танкерів.

"Що я можу вам сказати, ми дуже зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові проекти", — сказав він.