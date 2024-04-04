Росія згорнула найбільший газовий проект через санкції США, - Reuters

Компанія "Новатек" змушена згорнути свій величезний проект "Арктик СПГ-2" після того, як західні санкції обмежили їй доступ до танкерів льодового класу, і натомість зосередиться на розвитку свого проекту в порту Мурманськ, що незамерзає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Проект повинен "Арктик СПГ-2" був стати найбільшим подібним заводом у Росії з кінцевою продуктивністю 19,8 млн тонн СПГ на рік і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік на трьох лініях.

Компанія розпочала виробництво скрапленого природного газу (СПГ) на першій лінії "Арктик СПГ-2" у грудні, але відстала від графіка поставок перших партій газу з проекту через брак газовозів льодового класу.

Джерела повідомили, що на заводі зараз призупинено перетворення метану на рідину при температурі мінус 163 за Цельсієм.

Друга та третя лінії мали розпочати роботу у 2024 та 2026 роках відповідно, а друга виробнича лінія нині будується на заводі у Білокам'янці Мурманської області.

Однак натомість третю чергу може бути використано на Мурманському заводі СПГ, про який "Новатек" оголосив у червні минулого року.

"Розглядається варіант відправки влітку другої гравітаційної платформи для "Арктік СПГ-2", а для "Мурманська СПГ" використовувати третю", - повідомило джерело, знайоме з планами.

Новий проект

Планується, що проект "Мурманськ СПГ" буде навіть більшим, ніж "Арктик СПГ-2", з кінцевою продуктивністю 20,4 млн тонн на рік. Планується, що виробництво перших двох ліній буде запущено до кінця 2027, а запуск останньої лінії заплановано на 2029 рік.

Однією з переваг Мурманського проекту порівняно з "Арктк СПГ-2" стане доступ до незамерзаючого порту в Баренцевому морі.

"Вся увага зараз на Мурманську, танкери льодового класу там не потрібні", - сказало джерело.

Санкції США

Плани щодо "Арктик СПГ-2" ускладнилися минулого року, коли його було включено до західних санкцій через вторгнення Росії в Україну, що спонукало іноземних акціонерів заморозити участь, а "Новатек" оголосити про форс-мажорні обставини.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайєтт заявляв, що Вашингтон має на меті "задушити" цей проект РФ.

Новотеку також не вдалося забезпечити достатню кількість газовозів льодового класу, оскільки іноземні партнери були відлякані санкціями.

Голова компанії TotalEnergies, учасника проекту "Арктик СПГ-2" заявив у лютому, що третю чергу проекту було припинено, але другу чергу, швидше за все, буде встановлено.