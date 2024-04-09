Мы сосредоточены на том, чтобы Россия не могла развивать новые газовые проекты, - Госдеп США

"Мы пытаемся сократить доходы России от нефти и газа как можно скорее, не дестабилизируя наш глобальный энергетический рынок", - сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на Глобальном саммите FT Commodities.

"Вам следует ожидать, что американские и коалиционные силы будут продолжать стабильный барабанный бой", - добавил он.

По его словам, поступления Москвы от налога на нефть уменьшились почти на 30% по сравнению с 2022 годом, а общее сокращение доходов России от экспорта нефти составляет 2,6 миллиарда долларов по сравнению с ноябрем 2022 года.

"Мы будем придерживаться этого курса действий, и мы будем придерживаться его столько, сколько потребуется, чтобы изменить поведение России и эту жестокую и неспровоцированную войну (войну РФ против Украины, - ред.)", – сказал он.

Пайетт также указал на недавние сообщения о том, что российский "Новатек" приостановил производство на своем проекте Arctic LNG 2 из-за санкций и нехватки газовых танкеров.

"Что я могу вам сказать, мы очень сосредоточены на том, чтобы Россия не могла развивать новые проекты", - сказал он.