"Ми живемо в небезпечний час": в Єврокомісії оцінили ймовірність початку Третьої світової

Фон дер Ляєн не вважає, що світ справді рухається до Третьої світової війни. Проте, за її словами, "ми живемо в дуже небезпечний час".

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості", - запевнила вона.

Водночас фон дер Ляєн додала, що у світі зростає рівень ворожості одних держав до інших. На тлі цього Європа повинна вжити заходів для "забезпечення демократії, процвітання і миру".