"Ми здивуємо світ": Паліса заінтригував рішенням проти "Кинджалів" та "Цирконів"

За його словами, це стало можливим як завдяки внутрішнім зусиллям, так і завдяки співпраці з міжнародними партнерами - через спільне виробництво та створення підприємств.

"Ми далі готові нарощувати ці обсяги", - наголосив Паліса.

Він також додав, що найближчим часом Україна "обов’язково здивує світ і не один раз".

Окремо радник президента акцентував на захисті повітряного простору. Зокрема, ведеться робота над комплексами різної дальності та специфіки для гарантованого захисту території України від балістичних і крилатих ракет, а також дронів типу "Шахед".

За його словами, частина технологічних рішень уже перебуває на завершальній стадії, а деякі з них пройшли бойове випробування та були застосовані для виконання реальних завдань в умовах тактичної хитрості з боку противника.

"Ми докладаємо значних зусиль у розробку власних зенітно-ракетних комплексів, працюємо над ефективним рішенням для того, щоб збивати балістичні, аеробалістичні, гіперзвукові ракети, а також над ефективним і дешевим способом для знищення "Шахедів", - зазначив Паліса.

Зазначимо, хоча заступник голови ОП не назвав конкретні найменування ракет, судячи з його слів, мова про балістичні "Іскандери", аеробалістичні "Кинджали" та гіперзвукові "Циркони", якими росіяни атакують Україну.

Крім того, фактично Паліс підтвердив розробку українських аналогів систем Patriot.

Ракети "Кинджал" та "Циркон"

Російська Федерація має на своєму озброєнні аеробалістичну ракету "Кинджал" та гіперзвукову крилату ракету "Циркон" Ці дві ракети досить складно збивати силам ППО.

"Кинджал" (Х-47М2) - це російська аеробалістична ракета, яку запускають з винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К. Вона здатна розвивати швидкість до 10 Махів (понад 12 000 км/год - ред.) і вражати цілі на відстані до 2000 км. "Кинджал" позиціонують як гіперзвукову зброю, яку складно перехопити сучасними системами ППО.

За заявами РФ, "Кинджал" може нести як звичайну, так і ядерну бойову частину. Ракета здійснює політ по балістичній траєкторії, але через високу швидкість та маневреність на останньому етапі підльоту її вкрай важко знищити. У 2023-2024 роках українська ППО (зокрема, системи Patriot - ред.) вже кілька разів успішно перехоплювала "Кинджали", що спростовує міф про їхню абсолютну невразливість.

"Циркон" (3М22) - це гіперзвукова крилата ракета морського базування, розроблена для знищення кораблів і наземних цілей. Вона здатна летіти зі швидкістю понад 8 Махів (понад 9800 км/год) і вражати цілі на відстані до 1000 км. Її особливість - гіперзвуковий політ у щільних шарах атмосфери, що ускладнює виявлення та перехоплення ракети засобами ППО.

"Циркон" призначений для прориву ворожої протикорабельної оборони, ураження авіаносних груп, флотів НАТО і стратегічно важливих об'єктів на березі. Росія подає його як проривну технологію у сфері гіперзвукових озброєнь. Водночас незалежних підтверджень бойового застосування "Циркона" довго не було, але у 2024 році ЗСУ зафіксували перші атаки цими ракетами. Їхня поява на фронті свідчить про розширення арсеналу високошвидкісної зброї в РФ, хоча ефективність у реальних умовах ще активно аналізується.