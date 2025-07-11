RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Мы удивим мир": Палиса заинтриговал решением против "Кинжалов" и "Цирконов"

Фото: Павел Палиса (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Уже сейчас Украина самостоятельно производит почти половину всего, что необходимо для ведения войны. Также продолжается разработка собственных систем ПВО.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Report.

По его словам, это стало возможным как благодаря внутренним усилиям, так и благодаря сотрудничеству с международными партнерами - через совместное производство и создание предприятий.

"Мы дальше готовы наращивать эти объемы", - подчеркнул Палиса.

Он также добавил, что в ближайшее время Украина "обязательно удивит мир и не один раз".

Отдельно советник президента акцентировал на защите воздушного пространства. В частности, ведется работа над комплексами различной дальности и специфики для гарантированной защиты территории Украины от баллистических и крылатых ракет, а также дронов типа "Шахед".

По его словам, часть технологических решений уже находится на завершающей стадии, а некоторые из них прошли боевое испытание и были применены для выполнения реальных задач в условиях тактической хитрости со стороны противника.

"Мы прилагаем значительные усилия в разработку собственных зенитно-ракетных комплексов, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения "Шахедов", - отметил Палиса.

Отметим, хотя замглавы ОП не назвал конкретные наименования ракет, судя по его словам, речь о баллистических "Искандерах", аэробаллистических "Кинжалах" и гиперзвуковых "Цирконах", которыми россияне атакуют Украину. 

Кроме того, фактически Палиса подтвердил разработку украинских аналогов систем Patriot. 

Ракеты "Кинжал" и "Циркон"

Российская Федерация имеет на своем вооружении аэробаллистическую ракету "Кинжал" и гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" Эти две ракеты достаточно сложно сбивать силам ПВО.

"Кинжал" (Х-47М2) - это российская аэробаллистическая ракета, которую запускают с истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Она способна развивать скорость до 10 Махов (более 12 000 км/ч - ред.) и поражать цели на расстоянии до 2000 км. "Кинжал" позиционируют как гиперзвуковое оружие, которое сложно перехватить современными системами ПВО.

По заявлениям РФ, "Кинжал" может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Ракета совершает полет по баллистической траектории, но из-за высокой скорости и маневренности на последнем этапе подлета ее крайне трудно уничтожить. В 2023-2024 годах украинская ПВО (в частности, системы Patriot - ред.) уже несколько раз успешно перехватывала "Кинжалы", что опровергает миф об их абсолютной неуязвимости.

"Циркон" (3М22) - это гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, разработанная для уничтожения кораблей и наземных целей. Она способна лететь со скоростью более 8 Махов (более 9800 км/ч) и поражать цели на расстоянии до 1000 км. Ее особенность - гиперзвуковой полет в плотных слоях атмосферы, что затрудняет обнаружение и перехват ракеты средствами ПВО.

"Циркон" предназначен для прорыва вражеской противокорабельной обороны, поражения авианосных групп, флотов НАТО и стратегически важных объектов на берегу. Россия подает его как прорывную технологию в сфере гиперзвуковых вооружений. В то же время независимых подтверждений боевого применения "Циркона" долго не было, но в 2024 году ВСУ зафиксировали первые атаки этими ракетами. Их появление на фронте свидетельствует о расширении арсенала высокоскоростного оружия в РФ, хотя эффективность в реальных условиях еще активно анализируется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПВОМіГ-31КВойна в УкраинеРакетная атака