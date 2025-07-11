"Мы удивим мир": Палиса заинтриговал решением против "Кинжалов" и "Цирконов"

По его словам, это стало возможным как благодаря внутренним усилиям, так и благодаря сотрудничеству с международными партнерами - через совместное производство и создание предприятий.

"Мы дальше готовы наращивать эти объемы", - подчеркнул Палиса.

Он также добавил, что в ближайшее время Украина "обязательно удивит мир и не один раз".

Отдельно советник президента акцентировал на защите воздушного пространства. В частности, ведется работа над комплексами различной дальности и специфики для гарантированной защиты территории Украины от баллистических и крылатых ракет, а также дронов типа "Шахед".

По его словам, часть технологических решений уже находится на завершающей стадии, а некоторые из них прошли боевое испытание и были применены для выполнения реальных задач в условиях тактической хитрости со стороны противника.

"Мы прилагаем значительные усилия в разработку собственных зенитно-ракетных комплексов, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения "Шахедов", - отметил Палиса.

Отметим, хотя замглавы ОП не назвал конкретные наименования ракет, судя по его словам, речь о баллистических "Искандерах", аэробаллистических "Кинжалах" и гиперзвуковых "Цирконах", которыми россияне атакуют Украину.

Кроме того, фактически Палиса подтвердил разработку украинских аналогов систем Patriot.

Ракеты "Кинжал" и "Циркон"

Российская Федерация имеет на своем вооружении аэробаллистическую ракету "Кинжал" и гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" Эти две ракеты достаточно сложно сбивать силам ПВО.

"Кинжал" (Х-47М2) - это российская аэробаллистическая ракета, которую запускают с истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Она способна развивать скорость до 10 Махов (более 12 000 км/ч - ред.) и поражать цели на расстоянии до 2000 км. "Кинжал" позиционируют как гиперзвуковое оружие, которое сложно перехватить современными системами ПВО.

По заявлениям РФ, "Кинжал" может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Ракета совершает полет по баллистической траектории, но из-за высокой скорости и маневренности на последнем этапе подлета ее крайне трудно уничтожить. В 2023-2024 годах украинская ПВО (в частности, системы Patriot - ред.) уже несколько раз успешно перехватывала "Кинжалы", что опровергает миф об их абсолютной неуязвимости.

"Циркон" (3М22) - это гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, разработанная для уничтожения кораблей и наземных целей. Она способна лететь со скоростью более 8 Махов (более 9800 км/ч) и поражать цели на расстоянии до 1000 км. Ее особенность - гиперзвуковой полет в плотных слоях атмосферы, что затрудняет обнаружение и перехват ракеты средствами ПВО.

"Циркон" предназначен для прорыва вражеской противокорабельной обороны, поражения авианосных групп, флотов НАТО и стратегически важных объектов на берегу. Россия подает его как прорывную технологию в сфере гиперзвуковых вооружений. В то же время независимых подтверждений боевого применения "Циркона" долго не было, но в 2024 году ВСУ зафиксировали первые атаки этими ракетами. Их появление на фронте свидетельствует о расширении арсенала высокоскоростного оружия в РФ, хотя эффективность в реальных условиях еще активно анализируется.