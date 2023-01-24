UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ми не збиралися і не збираємось нападати на Білорусь, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна ніколи не збиралася нападати на Білорусь і не має таких планів на майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній прес-конференції з фінським колегою Саулі Нііністьо.

"Ми не збиралися і не збираємось нападати на Білорусь. І це головний сигнал від всього українського народу білоруському народу. Для нас важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і, не зважаючи ні на який вплив будь-кого, не вступила в цю абсолютно ганебну війну", - сказав Зеленський.

Президент також прокоментував заяву Лукашенко про те, що Україна нібито пропонувала йому "пакт про ненапад".

"Все що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте. Можу ще раз підтвердити: ми нападати на Білорусь не збираємось і не маємо таких намірів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко знову заявив про "погрози" Мінську з боку Заходу, додавши, що йому, нібито, пропонували навіть "укласти пакт про ненапад" з Україною.

Окрім того, нещодавно Лукашенко заявив, що білоруси підтримують своїх "російських братів", але й нібито "не забувають" також і про українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоВолодимир ЗеленськийБілорусьВійна Росії проти України