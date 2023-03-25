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Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій, - Байден

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Субота 25 березня 2023 02:48
Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій, - Байден Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати та Канада висловили готовність продовжувати політику запровадження обмежень проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

"Ми збираємося зберігати тиск на Путіна за допомогою наших історичних санкцій і тарифів", - зазначив політик.

Водночас Байден вказав, що США та Канада продовжать забезпечувати Україну військовою підготовкою, обладнанням і гуманітарною допомогою, якої вона потребує.

Нагадаємо, США та Німеччина поінформували про готовність вводити санкції проти Росії стільки, скільки буде потрібно.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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