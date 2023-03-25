Мы собираемся сохранять давление на Путина с помощью наших исторических санкций, - Байден

Соединенные Штаты и Канада выразили готовность продолжать политику введения ограничений против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.