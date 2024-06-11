Мы завершим войну на условиях Украины. Не оставим ее в наследство после себя, - Зеленский

Украина завершит войну с Россией на своих условиях. Украинцы не оставят ее в наследство своим детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Бундестаге.

"Мы не оставим ее в наследство после себя. Мы завершим эту войну. Мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы. Всех нас. И всех, кто будет после нас", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина завершит войну на своих условиях.

"Условиях, которые понятны любому человеку на этой земле", - добавил президент.