Ми не зацікавлені в дискусіях з Росією, бо та бреше про результати розмов, – глава МЗС Франції

Нагадаємо, 3 квітня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця розмова між головами відомств стала першою з жовтня 2022 року.

У Росії після розмови заявили, що Париж нібито висловив готовність вести з Москвою діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори. Франція неофіційно заперечила цю заяву.

Крім того, глава оборонного відомства країни-агресора, говорячи про теракт у підмосковному "Крокус сіті холл" сказав про те, що Україна "нічого не робить без схвалення своїх західних кураторів", та додав, що "ми сподіваємося, що до цього не причетні французькі спецслужби".

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що такі коментарі російської сторони "справді були дивними та загрозливими, що не є чимось новим".

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