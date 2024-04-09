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Мы не заинтересованы в дискуссиях с Россией, потому что она лжет о результатах разговоров, – глава МИД Франции

Фото: Глава МИД Франции Стефан Сежурное (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что после недавнего общения глав министерств обороны Франции и России Париж больше не заинтересован в "дискуссиях с российскими официальными лицами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

"Сегодня не в наших интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые пресс-релизы являются ложью", – заявил Сежурное в интервью France 24.

Заявление Шойгу после разговора с французским коллегой и реакция на него во Франции

Напомним, 3 апреля министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Этот разговор между главами ведомств стал первым с октября 2022 года.

В России после разговора заявили, что Париж якобы выразил готовность вести с Москвой диалог по Украине или обсуждать возможные мирные переговоры. Франция неофициально опровергла это заявление.

Кроме того, глава оборонного ведомства страны-агрессора, говоря о теракте в подмосковном "Крокус сити холл", сказал о том, что Украина "ничего не делает без одобрения своих западных кураторов", и добавил, что "мы надеемся, что к этому не причастны французские спецслужбы".

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что такие комментарии российской стороны "действительно были странными и угрожающими, что не является чем-то новым".

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