Ми забезпечуємо ЗСУ всім необхідним, незважаючи на будь-які обставини,- Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що країна готова до будь-яких викликів, навіть якщо підтримка з боку США буде скорочена або тимчасово призупинена.

За його словами, за три роки війни Україна стикалася з різними ситуаціями, зокрема й затримками у постачанні озброєння, але завжди знаходила способи продовжувати боротьбу.

"У нас немає вибору - ми маємо себе захищати. Цей захист не передбачає можливості перепочити. Ми повинні бути повністю підготовленими й забезпечувати ЗСУ всім необхідним, незважаючи на будь-які обставини", - наголосив Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд має необхідні інструменти для утримання ситуації на фронті, але ці механізми не підлягають розголошенню.

Водночас Україна продовжуватиме наполегливо співпрацю з європейськими партнерами, країнами G7 та США, щоб забезпечити стабільну підтримку й посилити стійкість оборони.

"Щоб Україна була міцною, забезпеченою всім неохідним і вистояла вижила звільнила свої території аж до підписання мирної угоди, яка принесе справедливий мир", - зазначив Шмигаль.