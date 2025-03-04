Ми забезпечуємо ЗСУ всім необхідним, незважаючи на будь-які обставини,- Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до будь-яких викликів, навіть якщо допомога від США буде тимчасово призупинена. За його словами, країна має всі інструменти для забезпечення ЗСУ.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це Шмигаль розповів під час прес-конференції.
Денис Шмигаль заявив, що країна готова до будь-яких викликів, навіть якщо підтримка з боку США буде скорочена або тимчасово призупинена.
За його словами, за три роки війни Україна стикалася з різними ситуаціями, зокрема й затримками у постачанні озброєння, але завжди знаходила способи продовжувати боротьбу.
"У нас немає вибору - ми маємо себе захищати. Цей захист не передбачає можливості перепочити. Ми повинні бути повністю підготовленими й забезпечувати ЗСУ всім необхідним, незважаючи на будь-які обставини", - наголосив Шмигаль.
Він підкреслив, що уряд має необхідні інструменти для утримання ситуації на фронті, але ці механізми не підлягають розголошенню.
Водночас Україна продовжуватиме наполегливо співпрацю з європейськими партнерами, країнами G7 та США, щоб забезпечити стабільну підтримку й посилити стійкість оборони.
"Щоб Україна була міцною, забезпеченою всім неохідним і вистояла вижила звільнила свої території аж до підписання мирної угоди, яка принесе справедливий мир", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити надання військової допомоги Україні, зокрема боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання, які були затверджені за часів президентства Джо Байдена.
Про це повідомили західні ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі, хоча офіційного підтвердження цього рішення від самого Трампа не було.