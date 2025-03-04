Мы обеспечиваем ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства,- Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к любым вызовам, даже если помощь от США будет временно приостановлена. По его словам, страна имеет все инструменты для обеспечения ВСУ.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции.
Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к любым вызовам, даже если поддержка со стороны США будет сокращена или временно приостановлена.
По его словам, за три года войны Украина сталкивалась с различными ситуациями, в том числе и задержками в поставках вооружения, но всегда находила способы продолжать борьбу.
"У нас нет выбора - мы должны себя защищать. Эта защита не предусматривает возможности отдохнуть. Мы должны быть полностью подготовленными и обеспечивать ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства", - подчеркнул Шмыгаль.
Он подчеркнул, что правительство имеет необходимые инструменты для удержания ситуации на фронте, но эти механизмы не подлежат разглашению.
В то же время Украина будет продолжать настойчиво сотрудничать с европейскими партнерами, странами G7 и США, чтобы обеспечить стабильную поддержку и усилить устойчивость обороны.
"Чтобы Украина была крепкой, обеспеченной всем необходимым и выстояла выжила освободила свои территории вплоть до подписания мирного соглашения, которое принесет справедливый мир", - отметил Шмыгаль.
Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить предоставление военной помощи Украине, в частности боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, которые были утверждены во времена президентства Джо Байдена.
Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, хотя официального подтверждения этого решения от самого Трампа не было.