Мы обеспечиваем ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства,- Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к любым вызовам, даже если поддержка со стороны США будет сокращена или временно приостановлена.

По его словам, за три года войны Украина сталкивалась с различными ситуациями, в том числе и задержками в поставках вооружения, но всегда находила способы продолжать борьбу.

"У нас нет выбора - мы должны себя защищать. Эта защита не предусматривает возможности отдохнуть. Мы должны быть полностью подготовленными и обеспечивать ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства", - подчеркнул Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство имеет необходимые инструменты для удержания ситуации на фронте, но эти механизмы не подлежат разглашению.

В то же время Украина будет продолжать настойчиво сотрудничать с европейскими партнерами, странами G7 и США, чтобы обеспечить стабильную поддержку и усилить устойчивость обороны.

"Чтобы Украина была крепкой, обеспеченной всем необходимым и выстояла выжила освободила свои территории вплоть до подписания мирного соглашения, которое принесет справедливый мир", - отметил Шмыгаль.