"Ми й так багато робимо": у США поставили Україні жорстку умову щодо ударів по Росії

Як пише видання, у п'ятницю в елітному гольф-клубі Віткоффа Shell Bay високопосадовці України та Європи зустрілися зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Американці несподівано оголосили, що США призупиняють санкції на російське дизельне пальне. Вони також передали наполегливе прохання Трампа, щоб Україна припинила атаки на російські нафтопереробні заводи.

Один з українців запитав, що Україна отримає натомість. За словами трьох людей, обізнаних зі зустріччю, американці відповіли, що США й так багато роблять для України і не мають міняти це на припинення атак по НПЗ. Після цього вони згадали розвідувальну допомогу, яку вважають надзвичайно важливою для України у війні.

Двоє співрозмовників розповіли, що дехто в кімнаті сприйняв це як приховану погрозу. Представник США, який говорив анонімно, заперечив будь-які натяки на відмову від такої підтримки. Водночас він додав, що Трамп так розізлився на Україну, що важко сказати, як він учинить.

Що передувало розмові

Українська та європейська сторони приїхали обговорити оновлені пропозиції щодо завершення війни перед новою поїздкою Віткоффа і Кушнера до Росії. Зустріч тривала близько шести годин. Більшу частину часу говорили про те, що потрібно для майбутніх мирних переговорів, зокрема про вступ України до Євросоюзу та контроль над територіями.

За словами одного з присутніх, Віткофф виходив із зали, щоб приєднатися до розмови Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним. Крім української команди з трьох переговірників, на зустрічі були радники з національної безпеки лідерів Британії, Німеччини та Франції, а також високопосадовці ЄС і НАТО.

Тепер, як зазначає видання, суперечка переросла у найбільшу кризу між Вашингтоном і Києвом від часу сварки з українським президентом в Овальному кабінеті торік. За його словами, майбутнє американської підтримки України знову опинилося під питанням.

Віткофф і Кушнер відклали поїздку до Росії, поки президент України Володимир Зеленський не налагодить стосунки з Трампом, розповіли двоє людей, обізнаних з переговорами.

Нагадаємо, на зустрічі в Майамі Віткофф і Кушнер сказали українським чиновникам, що угода щодо дизеля може повернути Москву до мирних переговорів.

За даними Reuters, вони також заявили, що російський диктатор Володимир Путін наразі не готовий до таких перемовин.