"Мы и так много делаем": в США поставили Украине жесткое условие из-за ударов по России

Как пишет издание, в пятницу в элитном гольф-клубе Виткоффа Shell Bay чиновники Украины и Европы встретились со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американцы неожиданно объявили, что США приостанавливают санкции на российское дизельное топливо. Они также передали настоятельную просьбу Трампа, чтобы Украина прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Один из украинцев спросил, что Украина получит взамен. По словам трех людей, осведомленных о встрече, американцы ответили, что США и так много делают для Украины и не должны менять это на прекращение атак по НПЗ. После этого они вспомнили разведывательную помощь, считаемую чрезвычайно важной для Украины в войне.

Двое собеседников рассказали, что некоторые в комнате восприняли это как скрытую угрозу. Представитель США, говоривший анонимно, опроверг какие-либо намеки на отказ от такой поддержки. В то же время он добавил, что Трамп так разозлился на Украину, что трудно сказать, как он поступит.

Что предшествовало разговору

Украинская и европейская стороны приехали обсудить обновленные предложения по завершению войны перед новой поездкой Уиткоффа и Кушнера в Россию. Встреча продолжалась около шести часов. Большую часть времени говорили о том, что нужно для предстоящих мирных переговоров, в частности, о вступлении Украины в Евросоюз и контроле над территориями.

По словам одного из присутствующих, Уиткофф выходил из зала, чтобы присоединиться к разговору Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным. Кроме украинской команды из трех переговорщиков, на встрече были советники по национальной безопасности лидеров Британии, Германии и Франции, а также чиновники ЕС и НАТО.

Теперь, как отмечает издание, спор перерос в самый большой кризис между Вашингтоном и Киевом со времени ссоры с украинским президентом в Овальном кабинете в прошлом году. По его словам, будущее американской поддержки Украины снова оказалось под вопросом.

Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Россию, пока президент Украины Владимир Зеленский не наладит отношения с Трампом, рассказали два человека, знающих переговоры.

Напомним, на встрече в Майами Уиткофф и Кушнер сказали украинским чиновникам, чтосоглашение по дизелю может вернуть Москву к мирным переговорам.

По данным Reuters, они также заявили, что российский диктатор Владимир Путин пока не готов к подобным переговорам.