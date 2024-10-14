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Ми всі несемо відповідальність за те, щоб покласти край війні в Україні, - президент Чехії

Понеділок 14 жовтня 2024 16:10
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Ми всі несемо відповідальність за те, щоб покласти край війні в Україні, - президент Чехії Фото: президент Чехії Петр Павел (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Форум миру у Швейцарії був своєрідним референдумом серед західних країн. Тепер необхідно показати, чи вони готові підтримати силу демократії.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

"Продовження повномасштабної війни Росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини", - заявив Павел.

Він нагадав, що навіть під час його виступу Україна потерпає від цілеспрямованих обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енерго- та теплосистем зі сторони Росії.

"Ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів", - сказав Павел.

Президент Чехії закликав великі світові держави, і особливо Китай, використовувати свій вплив для сприяння миру.

Підготовка другого саміту миру

Раніше ми писали про те, що Україна планує провести другий саміт миру за участі представників Росії. При цьому сам захід заплановано на час після завершення роботи над спільним мирним планом.

Попри все Росія заявила, що не має наміру брати участь у зустрічі.

Детальніше про причини, чому країна-агресор не хоче брати участь у зустрічі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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