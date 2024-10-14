Мы все несем ответственность за то, чтобы покончить с войной в Украине, - президент Чехии
Форум мира в Швейцарии являлся своеобразным референдумом среди западных стран. Теперь необходимо показать, готовы ли они поддержать силу демократии.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".
"Продолжение полномасштабной войны России против Украины приводит к дальнейшему росту нарушений прав человека", – заявил Павел.
Он напомнил, что даже во время его выступления Украина подвергается целенаправленным обстрелам гражданской инфраструктуры, в частности энерго- и теплосистемам со стороны России.
"Мы все несем ответственность, чтобы положить конец этому упадку международных стандартов", - сказал Павел.
Президент Чехии призвал великие мировые государства, и особенно Китай, использовать свое влияние для содействия миру.
Подготовка второго саммита мира
Ранее мы писали, что Украина планирует провести второй саммит мира с участием представителей России. При этом сама мера запланирована на время после завершения работы над общим мирным планом.
Несмотря на все, Россия заявила, что не намерена участвовать во встрече.
Детальнее о причинах, почему страна-агрессор не хочет участвовать во встрече, можно узнать в материале РБК-Украина.
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