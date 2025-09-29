Ми не воюємо з Росією: Стубб про заяву Трампа щодо збиття російських літаків

Фінляндія не воює з Росією, а на повітряні провокації Москви "головне не реагувати надто бурхливо".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю CNN.
"Ми не воюємо з Росією", - сказав Стубб, коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо того, що і НАТО, і ЄС оголосили війну Росії через Україну.
Президент Фінляндії також вважає, що у відносинах з Росією потрібен підхід "батога і пряника".
"Спочатку ми спробували пряник, а тепер президент Трамп показує батіг. І я думаю, що заява про збиття літаків є частиною цього", - заявив він.
Видання наголошує, що таким чином Стубб прокоментував нещодавню згоду глави Білого дома Дональда Трампа щодо того, що країни НАТО" можуть збивати російські літаки у своєму повітряному просторі".
"Я думаю, що це потужний стримувальний фактор, що виходить від президента Сполучених Штатів", - додав політик.
Президент Фінляндії зазначив, що РФ веде звичайну війну з Україною і гібридну - на Заході.
Тому в ситуаціях з повітряними провокаціями РФ в країнах ЄС та НАТО головне - "не реагувати надто бурхливо", вважає Стубб.
"У таких ситуаціях нам потрібно робити дві речі: по-перше, ми зберігаємо спокій. По-друге, ми створюємо оборонні механізми, щоб це не повторилося. Головне тут - не реагувати надто бурхливо", - сказав він.
Також під час інтерв'ю CNN запитало Стубба, яка буде його реакція на порушення повітряного простору його країни, зокрема, чи накаже він збити дрони.
"Ні. У нас є протоколи. Тож, по суті, спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а потім вже ВПС вирішують, що має статися", - відповів президент Фінляндії.
Коментуючи деякі ідеологічні розбіжності між Європою та Сполученими Штатами, Стубб наголосив на спільних цінностях.
"Я президент Фінляндії, тому для мене дуже важливо порозумітися з президентом Сполучених Штатів. Я не бачу червоного чи синього, я бачу зірки та смуги", - сказав він.
Як відомо, днями Трамп відповів, що країни НАТО можуть збивати російські літаки у разі порушення їхнього повітряного простору.
Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що літаки РФ будуть збивати в США у разі, якщо вони завдаватимуть атаки.
При цьому генсек НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про збиття таких літаків ухвалюватимуть "на основі розвідданих про рівень загрози".