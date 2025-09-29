Ми не воюємо з Росією: Стубб про заяву Трампа щодо збиття російських літаків

Фінляндія не воює з Росією, а на повітряні провокації Москви "головне не реагувати надто бурхливо".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю CNN.

"Ми не воюємо з Росією", - сказав Стубб, коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо того, що і НАТО, і ЄС оголосили війну Росії через Україну.

Президент Фінляндії також вважає, що у відносинах з Росією потрібен підхід "батога і пряника".

"Спочатку ми спробували пряник, а тепер президент Трамп показує батіг. І я думаю, що заява про збиття літаків є частиною цього", - заявив він.

Видання наголошує, що таким чином Стубб прокоментував нещодавню згоду глави Білого дома Дональда Трампа щодо того, що країни НАТО" можуть збивати російські літаки у своєму повітряному просторі".

"Я думаю, що це потужний стримувальний фактор, що виходить від президента Сполучених Штатів", - додав політик.

Стубб розповів, як реагувати на порушення повітряного простору

Президент Фінляндії зазначив, що РФ веде звичайну війну з Україною і гібридну - на Заході.

Тому в ситуаціях з повітряними провокаціями РФ в країнах ЄС та НАТО головне - "не реагувати надто бурхливо", вважає Стубб.

"У таких ситуаціях нам потрібно робити дві речі: по-перше, ми зберігаємо спокій. По-друге, ми створюємо оборонні механізми, щоб це не повторилося. Головне тут - не реагувати надто бурхливо", - сказав він.

Реакція Стубба на можливе порушення повітряного простору Фінляндії

Також під час інтерв'ю CNN запитало Стубба, яка буде його реакція на порушення повітряного простору його країни, зокрема, чи накаже він збити дрони.

"Ні. У нас є протоколи. Тож, по суті, спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а потім вже ВПС вирішують, що має статися", - відповів президент Фінляндії.

Коментуючи деякі ідеологічні розбіжності між Європою та Сполученими Штатами, Стубб наголосив на спільних цінностях.

"Я президент Фінляндії, тому для мене дуже важливо порозумітися з президентом Сполучених Штатів. Я не бачу червоного чи синього, я бачу зірки та смуги", - сказав він.