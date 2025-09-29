ua en ru
Мы не воюем с Россией: Стубб на заявление Трампа о сбитии российских самолетов

Хельсинки, Понедельник 29 сентября 2025 10:15
Мы не воюем с Россией: Стубб на заявление Трампа о сбитии российских самолетов Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Витлаий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Финляндия не воюет с Россией, а на воздушные провокации Москвы "главное не реагировать слишком бурно".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN.

"Мы не воюем с Россией", - сказал Стубб, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно того, что и НАТО, и ЕС объявили войну России из-за Украины.

Президент Финляндии также считает, что в отношениях с Россией нужен подход "кнута и пряника".

"Сначала мы попробовали пряник, а теперь президент Трамп показывает кнут. И я думаю, что заявление о сбивании самолетов является частью этого", - заявил он.

Издание отмечает, что таким образом Стубб прокомментировал недавнее согласие главы Белого дома Дональда Трампа относительно того, что страны НАТО "могут сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве".

"Я думаю, что это мощный сдерживающий фактор, исходящий от президента Соединенных Штатов", - добавил политик.

Стубб рассказал, как реагировать на нарушение воздушного пространства

Президент Финляндии отметил, что РФ ведет обычную войну с Украиной и гибридную - на Западе.

Поэтому в ситуациях с воздушными провокациями РФ в странах ЕС и НАТО главное - "не реагировать слишком бурно", считает Стубб.

"В таких ситуациях нам нужно делать две вещи: во-первых, мы сохраняем спокойствие. Во-вторых, мы создаем оборонительные механизмы, чтобы это не повторилось. Главное здесь - не реагировать слишком бурно", - сказал он.

Реакция Стубба на возможное нарушение воздушного пространства Финляндии

Также во время интервью CNN спросило Стубба, какова будет его реакция на нарушение воздушного пространства его страны, в частности, прикажет ли он сбить дроны.

"Нет. У нас есть протоколы. Поэтому, по сути, сначала мы проверяем, потом объявляем, а потом уже ВВС решают, что должно произойти", - ответил президент Финляндии.

Комментируя некоторые идеологические разногласия между Европой и Соединенными Штатами, Стубб отметил общие ценности.

"Я президент Финляндии, поэтому для меня очень важно найти общий язык с президентом Соединенных Штатов. Я не вижу красного или синего, я вижу звезды и полосы", - сказал он.

Как известно, на днях Трамп ответил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты в случае нарушения их воздушного пространства.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что самолеты РФ будут сбивать в США в случае, если они будут наносить атаки.

При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решение о сбитии таких самолетов будет приниматься "на основе разведданных об уровне угрозы".

