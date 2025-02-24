Єврорада планує обговорити, хто представить Європу на переговорах щодо України, - Кошта

Тільки Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку мирних переговорів. Важливо, щоб Європа була "за столом", Єврорада планує обговорити в березні ідею про свого представника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської Ради Антоніу Кошта під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну".
"Усі ми вітаємо великі зусилля Дональда Трампа. І з початком переговорів, я сподіваюся, що ці двосторонні переговори (США та РФ, - ред.) відкриють двері для справжніх мирних переговорів. Але тільки Україна має вирішити, коли для цього вже настали умови", - заявив він.
Кошта наголосив, що ця війна не тільки про Україну, а й про європейську безпеку. Тому Європа має бути представлена на переговорах.
"Йдеться не тільки про ЄС, а й про наші дружні країни - Норвегію, Велику Британію, Ісландію. Усі вони долучалися до надання підтримки Україні. Якщо ми матимемо спільного представника, то він представлятиме нашу спільну позицію. Ми це обговоримо на наступному засіданні Європейської Ради 6 березня. На ньому ми розглянемо як посилити Україну".
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вважає, що Україна і Європа мають бути за столом переговорів, щоб "необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезавантаження або примирення".
Президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів щодо України з російськими дипломатами. Переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого.