Евросовет планирует обсудить, кто представит Европу на переговорах по Украине, - Кошта

"Все мы приветствуем большие усилия Дональда Трампа. И с началом переговоров, я надеюсь, что эти двусторонние переговоры (США и РФ, - ред.) откроют двери для настоящих мирных переговоров. Но только Украина должна решить, когда для этого уже наступили условия", - заявил он.

Кошта подчеркнул, что эта война не только об Украине, но и о европейской безопасности. Поэтому Европа должна быть представлена на переговорах.

"Речь идет не только о ЕС, но и о наших дружественных странах - Норвегии, Великобритании, Исландии. Все они приобщались к оказанию поддержки Украине. Если мы будем иметь общего представителя, то он будет представлять нашу общую позицию. Мы это обсудим на следующем заседании Европейского Совета 6 марта. На нем мы рассмотрим как усилить Украину".