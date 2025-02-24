Єврорада планує обговорити, хто представить Європу на переговорах щодо України, - Кошта

Тільки Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку мирних переговорів. Важливо, щоб Європа була "за столом", Єврорада планує обговорити в березні ідею про свого представника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської Ради Антоніу Кошта під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну" .

"Усі ми вітаємо великі зусилля Дональда Трампа. І з початком переговорів, я сподіваюся, що ці двосторонні переговори (США та РФ, - ред.) відкриють двері для справжніх мирних переговорів. Але тільки Україна має вирішити, коли для цього вже настали умови", - заявив він.

Кошта наголосив, що ця війна не тільки про Україну, а й про європейську безпеку. Тому Європа має бути представлена на переговорах.

"Йдеться не тільки про ЄС, а й про наші дружні країни - Норвегію, Велику Британію, Ісландію. Усі вони долучалися до надання підтримки Україні. Якщо ми матимемо спільного представника, то він представлятиме нашу спільну позицію. Ми це обговоримо на наступному засіданні Європейської Ради 6 березня. На ньому ми розглянемо як посилити Україну".