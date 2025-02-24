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Евросовет планирует обсудить, кто представит Европу на переговорах по Украине, - Кошта

Европа, Понедельник 24 февраля 2025 18:05
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Евросовет планирует обсудить, кто представит Европу на переговорах по Украине, - Кошта Фото: Антониу Кошта, президент Европейского Совета (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Только Украина может решать, когда возникнут условия для начала мирных переговоров. Важно, чтобы Европа была "за столом", Евросовет планирует обсудить в марте идею о своем представителе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского Совета Антониу Кошта во время встречи с представителями СМИ по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину".

"Все мы приветствуем большие усилия Дональда Трампа. И с началом переговоров, я надеюсь, что эти двусторонние переговоры (США и РФ, - ред.) откроют двери для настоящих мирных переговоров. Но только Украина должна решить, когда для этого уже наступили условия", - заявил он.

Кошта подчеркнул, что эта война не только об Украине, но и о европейской безопасности. Поэтому Европа должна быть представлена на переговорах.

"Речь идет не только о ЕС, но и о наших дружественных странах - Норвегии, Великобритании, Исландии. Все они приобщались к оказанию поддержки Украине. Если мы будем иметь общего представителя, то он будет представлять нашу общую позицию. Мы это обсудим на следующем заседании Европейского Совета 6 марта. На нем мы рассмотрим как усилить Украину".

Напомним, что президент Владимир Зеленский считает, что Украина и Европа должны быть за столом переговоров, чтобы "необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении".

Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров по Украине с российскими дипломатами. Переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля.

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