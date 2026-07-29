"Ми виб'ємо з них усе лайно": Трамп жорстко відреагував на атаку Ірану

Трамп переглянув відеозапис нападу, на якому американські військові в режимі реального часу відбивали ракетну атаку.

Коментуючи дії Ірану, президент США використав жорсткі висловлювання.

"Ми виб'ємо з них усе лайно", - заявив Трамп.

Також він пообіцяв завдати Ірану потужного удару.

"Ми завдамо їм потужного удару. Їм дістанеться по повній", - наголосив президент США.

На тлі цих заяв інвестори почали активніше скуповувати нафтові контракти, побоюючись подальшої ескалації на Близькому Сході. Як видно з даних біржі ICE Futures Europe, ф'ючерси на нафту Brent різко зросли й перевищили позначку 90 доларів за барель, демонструючи стрибок більш ніж на 7% протягом дня.

Побоювання ринку пов'язані з тим, що подальше загострення конфлікту між США та Іраном може вплинути на постачання нафти з регіону, який є одним із ключових для світового енергетичного ринку.