"Мы выбьем из них все дерьмо": Трамп жестко отреагировал на атаку Ирана

Трамп просмотрел видеозапись нападения, на которой американские военные в режиме реального времени отражали ракетную атаку.

Комментируя действия Ирана, президент США использовал жесткие высказывания.

"Мы выбьем из них все дерьмо", - заявил Трамп.

Также он пообещал нанести Ирану мощный удар.

"Мы нанесем им мощный удар. Им достанется по полной", - подчеркнул президент США.

На фоне этих заявлений инвесторы начали более активно скупать нефтяные контракты, опасаясь дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Как видно из данных биржи ICE Futures Europe, фьючерсы на нефть Brent резко выросли и превысили отметку в 90 долларов за баррель, демонстрируя скачок более чем на 7% в течение дня.

Опасения рынка связаны с тем, что дальнейшее обострение конфликта между США и Ираном может повлиять на поставки нефти из региона, являющегося одним из ключевых для мирового энергетического рынка.