"Мы не торгуем независимостью": у Зеленского сделали заявление о диалоге с РФ

Украина хочет мира, однако это зависит не только от нее. Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому Die Zeit .

Ермак напомнил, что уже более 50 дней назад президент США Дональд Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня. Тогда Украина согласилась, а Россия ответила трехдневным "перемирием на парад".

"Мы готовы к переговорам. Но только после полноценного прекращения огня. Это - позиция Украины, США и наших европейских друзей. Мы не торгуем своей независимостью. Наши "красные линии" - это Конституция, международное право и Устав ООН", - заявил Ермак.

Он отметил, что Украина никогда не признает оккупацию своих территорий.

"Однако мы реалисты: понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы - если туда придет и Россия", - сказал глава ОП.

Он отметил, что Украина показала себя ответственным и конструктивным партнером. В частности, подписала с США историческое соглашение, ведь это основа будущей безопасности через экономику.

"Мы работаем со всеми партнерами, и хотим, чтобы в Украину приезжали - видели собственными глазами, что мы держимся, что мы сильны и мотивированы. Мы благодарны за годы поддержки Германии и приветствуем нового канцлера Фридриха Мерца. Он был с нами с первых дней войны", - подчеркнул он.