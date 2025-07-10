ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Ми вас теж можемо захистити": Зеленський запропонував міняти технології на інвестиції

Україна, Четвер 10 липня 2025 15:33
UA EN RU
"Ми вас теж можемо захистити": Зеленський запропонував міняти технології на інвестиції Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна має одні з найсучасніших у світі дронових технологій, але потребує інвестицій. Київ готовий ділитись своїм досвідом у форматі взаємообміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.

"Україна володіє одними з найсучасніших у світі технологіями безпілотних літальних апаратів як для наступу, так і для оборони. Ми готові поділитися цим досвідом і цими технологіями з нашими партнерами", - зауважив президент.

Він наголосив, що Україна може допомогти партнерам формувати захист за допомогою вже отриманих знань.

"Україна потребує інвестицій, а ви - навичок і технологій. Все, що ми зараз будуємо для захисту України, також допоможе захистити вас", - сказав президент.

Виробництво зброї в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна кардинально переорієнтувалася на власне військове виробництво.

У надскладних умовах війни держава розпочала активну розбудову оборонно-промислового комплексу, зокрема у сфері виготовлення безпілотників, бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що потенціал оборонного виробництва України вже перевищує 35 мільярдів доларів, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, українську зброю вироблятимуть на території Данії. Відомо, що відповідну угоду вже навіть підписали в Копенгагені.

Водночас у березні 2024 року стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
Новини
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом