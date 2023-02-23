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"Ми таке пережили вже більш як 20 разів". Буданов розповів, який ракетний удар готує РФ

Фото: очільник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але він буде невеликий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю УП.

"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар...23-24 - у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більш як 20 разів", - сказав Буданов.

При цьому він зазначив, що тактика росіян щодо комбінації обстрілів з ракетами, дронами та повітряними кулями є досить старою.

"Це вже досить старі методи. А що у них може бути нове?" - додав очільник ГУР.

Нагадаємо, що напередодні українців на різних рівнях влада та військові попередили про те, що Росія може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого, оскільки любить прив'язуватися до якихось дат.

Додамо, нещодавно в Повітряних силах ЗСУ заспокоїли українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде, оскільки противнику не вдасться так просто "прогулятися" українським повітряним простором.

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