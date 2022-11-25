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Ми стабільно кладемо батальйон. Арестович розповів про щоденні втрати армії РФ

Фото: Олексій Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти в Україні, навіть коли інтенсивність бойових дій знижується, щодня втрачають на фронтах убитими та пораненими близько 400-600 солдатів. Під час активних боїв ворожі втрати зростають до 1000 на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Коли активні бойові дії - буває до тисячі на день убитих і поранених у російської армії. Коли не активні - до 600-400. Нижче за 400 я взагалі такого не пам'ятаю", - зізнається він.

Арестович уточнив, що йдеться про втрати ворога в живій силі у вигляді безповоротних та санітарних - убитими та пораненими.

"Багато, загалом. Починаються активні бойові дії, або з їхнього боку, або з нашого, різко полізло у них вгору. Ми стабільно кладемо зараз батальйон. Це переважно на напрямі Соледар - Бахмут. Там вони все одно посилають хвилями атаки, з відповідним результатом". ", - зазначив радник ОП.

За словами Арестовича, на цьому напрямі погано навчених воювати мобілізованих росіян уже не менше ніж 50%.

"Вони основний кістяк військ зараз представляють. Кадрові виведені на російську і білоруську території, і відновлюються зараз для майбутніх звершень. За рахунок тих же мобілізованих. А на 1-й і 2-й лініях не менше 50% мобілізованих, може і 60% десь", - розповів він.

Також Арестович зазначив, що наразі в окупантів на фронті основне навантаження - це найманці з приватних військових компаній та "частково мобілізовані".

"Кадрових менше. Мобіки зараз тягнуть основне навантаження війни, погано навчені... Рівень бойових дій упав. Але їх просто багато - вони наситили фронт", - сказав радник ОП.

Раніше повідомлялося, що за даними Forbes, Росія за 9 місяців повномасштабної війни проти України витратила чверть свого бюджету, і далі бойові дії коштуватимуть Кремлю ще дорожче.

Додамо, що за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 24 листопада втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення склали вже 85 720 своїх військових.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України