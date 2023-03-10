Ми робимо усе, щоб покласти край війні в Україні, - Макрон

Франція та Британія роблять усе можливе, щоб покласти край війні в Україні та не дати їй поширитись на інші частини світу.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Ми робимо все можливе, щоб покласти край війні", - заявив Макрон та відзначив, що війна не повинна поширитись на інші країни.

Водночас президент Франції відзначив, що бажає, аби його країна співпрацювала з Британією, щоб розробити спільну стратегію в енергетичній сфері. За його словами, переговори з Сунаком стали "відновлення зв'язку" між країнами.

Прем'єр Британії додав, що країни працюватимуть разом над тим, аби російський диктатор Володимир Путін більше ніколи не зміг використовувати енергію в якості зброї.

Коментуючи дружбу з Макроном, Сунак заявив: "На цій роботі я дуже швидко зрозумів, що є речі, які ти можеш контролювати, а є речі, які ти не можеш, і одна річ, яку ти не можеш контролювати - це те, кого ти отримуєш в якості міжнародного партнера. Мені дуже пощастило служити пліч-о-пліч з вами".