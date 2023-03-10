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Британія та Франція домовляться про розробку зброї для захисту від Росії, - Sky News

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П'ятниця 10 березня 2023 11:28
Британія та Франція домовляться про розробку зброї для захисту від Росії, - Sky News Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі в Парижі прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак й президент Франції Еммануель Макрон підпишуть угоду щодо розробки високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Окрім розробки озброєння, лідери можуть домовитись про посилення співпраці в підготовці українських морських піхотинців й постачання зброї Україні.

Як відзначив Сунак, сьогодні Захід зіткнувся з безпрецедентними загрозами через що він та президент Франції мають бажання зміцнити НАТО, аби Альянс міг прийняти "виклики майбутнього".

Під час переговорів Сунак й Макрон визнають Росію найбільшою загрозою як європейській, так і глобальній безпеці, а також дадуть добро на:

  • посилення військової координації країн;
  • спільну розробку "високоточної ударної зброї наступного покоління".

За словами офіційних осіб, проєкт необхідний НАТО для "захисту від дедалі більшої загрози з боку Росії".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія збільшить витрати на оборону у бюджеті, щоб усунути вразливості, які були виявлені під час війни в Україні.

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