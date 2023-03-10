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Британія та Франція прагнуть надати ЗСУ вирішальну перевагу у війні, - Сунак

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П'ятниця 10 березня 2023 14:35
Британія та Франція прагнуть надати ЗСУ вирішальну перевагу у війні, - Сунак Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Франція та Британія підтримують Україну й прагнуть надати нашим воїнам додаткову підтримку, яка матиме вирішальне значення на полі бою.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Очевидно, що ми взяли на себе лідерство у наданні основних бойових танків, що допомогло заохотити інших зробити те ж саме. Далекобійне озброєння було ще однією сферою, де ми знову просунулись вперед, тому що ми вважаємо, що на цій стадії конфлікту такі засоби поряд з танками є дуже важливими", - сказав він.

Сунак відзначив, що війна закінчиться за столом переговорів, однак саме Україна прийматиме рішення щодо цього.

За словами прем'єр-міністра, Британія й Франція стоять пліч-о-пліч з Україною, як й інші країни.

"Успіхом минулого року стало зміцнення альянсу країн, не лише в НАТО, не лише в Європі, альянсу, який простягнувся по всьому світу", - додав Сунак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, під час зустрічі в Парижі, Сунак й Макрон підпишуть угоду щодо розробки високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.

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