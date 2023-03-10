Британія та Франція прагнуть надати ЗСУ вирішальну перевагу у війні, - Сунак
Франція та Британія підтримують Україну й прагнуть надати нашим воїнам додаткову підтримку, яка матиме вирішальне значення на полі бою.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Очевидно, що ми взяли на себе лідерство у наданні основних бойових танків, що допомогло заохотити інших зробити те ж саме. Далекобійне озброєння було ще однією сферою, де ми знову просунулись вперед, тому що ми вважаємо, що на цій стадії конфлікту такі засоби поряд з танками є дуже важливими", - сказав він.
Сунак відзначив, що війна закінчиться за столом переговорів, однак саме Україна прийматиме рішення щодо цього.
За словами прем'єр-міністра, Британія й Франція стоять пліч-о-пліч з Україною, як й інші країни.
"Успіхом минулого року стало зміцнення альянсу країн, не лише в НАТО, не лише в Європі, альянсу, який простягнувся по всьому світу", - додав Сунак.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, під час зустрічі в Парижі, Сунак й Макрон підпишуть угоду щодо розробки високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.
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