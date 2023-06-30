"Мы продолжаем давить". Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов

Украинские военные продолжают давить на оккупантов на юге нашей страны. Вероятно, россияне скоро сделают очередной так называемый "жест доброй воли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она прокомментировала годовщину освобождения острова Змеиный. Сами оккупанты бегство со Змеиного назвали "жестом доброй воли".

Гуменюк отметила, что операция состояла из методической работы украинских войск. По ее словам, вероятно, скоро оккупанты повторят свой так называемый "жест" на юге Украины.

"Каждый такой "жест доброй воли", который россияне демонстрировали неоднократно за время полномасштабного вторжения, происходил под мощным давлением Сил обороны. В частности, и на юге. Мощное давление мы продолжаем, поэтому стоит ожидать "жестов доброй воли". Если не дождемся, то догоним", - сказала спикер.

Годовщина освобождения Змеиного

Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию к побережью Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

Сегодня, в годовщину освобождения Змеиного, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и ГУР Минобороны напомнили об отважной операции наших войск, к которой были привлечены подразделения разведки, СБУ, Воздушных сил, морпехов, пограничников, военные инженеры и операторы "Байракторов".

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