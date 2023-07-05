Ми не повністю розкрили свій потенціал, - Тарнавський про контрнаступ ЗСУ

Ситуація на полі бою стабільна, а Збройні сили України, ще не повністю розкрили свій потенціал.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ABC.
Зі слів командувача, українські війська на окупованих росіянами територіях стикаються з великими мінними полями. Також, російські окупанти спеціально намагаються знищити якомога більше західної техніки, "це для них пріоритет".
"Це жорстке протистояння з ворогом, який використовує мінні поля, протитанкові засоби. Вони ведуть широкомасштабні дії з повітря, наносять авіаційні та ракетні удари", - сказав Тарнавський.
У відовідь на занепокоєння деяких західних аналітиків щодо "недостатнього прогресу" України в ході контрнаступу Тарнавський заявив, що ситуація стабільна: "Головне, що ми не повністю розкрили свій потенціал".
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.
"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.
Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.
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