Ми не повністю розкрили свій потенціал, - Тарнавський про контрнаступ ЗСУ

Зі слів командувача, українські війська на окупованих росіянами територіях стикаються з великими мінними полями. Також, російські окупанти спеціально намагаються знищити якомога більше західної техніки, "це для них пріоритет".

"Це жорстке протистояння з ворогом, який використовує мінні поля, протитанкові засоби. Вони ведуть широкомасштабні дії з повітря, наносять авіаційні та ракетні удари", - сказав Тарнавський.

У відовідь на занепокоєння деяких західних аналітиків щодо "недостатнього прогресу" України в ході контрнаступу Тарнавський заявив, що ситуація стабільна: "Головне, що ми не повністю розкрили свій потенціал".

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.