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Ми повинні забезпечити прецедент покарання РФ за агресію в міжнародному праві, - Подоляк

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна не піде на компроміс, бо треба забезпечити прецедент покарання РФ за агресію в міжнародному праві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україну об'єднує намір повернути території до кордонів 1991 року", - йдеться у заяві.

Подоляк зазначив, що Україна не піде на компроміс, бо фактично ми знаходимось вдома.

"Ми сповнені рішучості та пам'ятаємо ціну, яку ми заплатили. Ми повинні забезпечити процес зміни еліти в РФ та прецедент покарання за агресію в міжнародному праві", - додав радник керівника Офісу президента.

Раніше Подоляк заявляв, що російський наступ на сході України тримається на кількості ресурсу, а не якості. Проте українські військові передбачають дії ворога.

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