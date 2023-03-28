Мы должны обеспечить прецедент наказания РФ за агрессию в международном праве, - Подоляк

Украина не пойдет на компромисс, потому что нужно обеспечить прецедент наказания РФ за агрессию в международном праве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
"Украина объединяет намерение вернуть территории к границам 1991 года", - говорится в заявлении.
Подоляк отметил, что Украина не пойдет на компромисс, потому что фактически мы находимся дома.
"Мы полны решимости и помним цену, которую мы заплатили. Мы должны обеспечить процесс смены элиты в РФ и прецедент наказания за агрессию в международном праве", - добавил советник руководителя Офиса президента.
Ранее Подоляк заявлял, что российское наступление на востоке Украины держится на количестве ресурса, а не на качестве. Однако украинские военные предполагают действия врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.