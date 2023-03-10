Ми повинні дякувати Україні за захист Молдови та всієї Європи, - Речан

У спілкуванні з журналістами глава уряду Молдови не зміг дати чіткої відповіді на питання про хід розслідування після падіння та ідентифікації ракет на території країни, але зазначив, що ці ракети "падають сюди через війну Росії та агресію в Україні".

"Ми повинні дякувати Україні та українцям за те, що вони захищають свою Батьківщину, захищають нас і всю Європу", - сказав Речан.

Також, на думку прем'єра, Молдові слід зміцнювати свої можливості протиповітряної оборони.

Глава уряду звернув увагу, що хоча прольотів ракет 9 березня, коли РФ влаштувала чергову атаку по Україні, над Молдовою не було, це "не означає, що не потрібно готуватися до ризиків".

"Сьогодні Республіка Молдова стикається з цими викликами, і ми продовжуватимемо забезпечувати мир і спокій. Зосередьмось і працюватимемо кожен на своєму місці", - сказав Речан.