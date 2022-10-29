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Ми попереджали. Кулеба закликав вимагати від РФ продовження зернової угоди

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна попереджала про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Москва під фальшивим приводом блокує "зернову ініціативу".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Ми попереджали про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Я закликаю всі держави вимагати від Росії припинити свої голодні ігри та знову взяти на себе зобов'язання", - зазначив Кулеба.

Раніше ми писали, що Росія ухвалила рішення призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через напад на кораблі Чорноморського флоту. Інформацію про зупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.

Зазначимо, раніше росіяни вже неодноразово погрожували вийти із зернової угоди. Наприклад, президент РФ Володимир Путін заявляв, що це може статися, якщо з'ясується, що нібито "для вибуху на Кримському мосту було використано зерновози".

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