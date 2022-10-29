Мы предупреждали. Кулеба призвал требовать от РФ продления зерновой сделки

Украина предупреждала про планы России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Москва под фальшивым поводом блокирует "зерновую инициативу".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Я призываю все государства потребовать от России прекратить свои голодные игры и снова взять на себя обязательство", - отметил Кулеба.
Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что российская сторона продолжает всячески препятствовать работе Черноморского зернового коридора, подвергая сомнению целесообразность его дальнейшего функционирования. МИД Украины неоднократно предупреждал об этом, в частности, в заявлении 24 октября.
"Рассматриваем сообщение Минобороны РФ о приостановлении Россией участия в зерновом соглашении как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом последних событий в Севастополе", - отметил Николенко.
По его словам, сейчас чрезвычайно важно, чтобы ООН и Турция как гаранторы зернового соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал о недопустимости содержания сотен миллионов людей в мире, в частности в Африке, Азии и Латинской Америке, в заложниках голодных игр Кремля.
Ранее мы писали, что Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". Информацию о приостановлении участия в зерновой сделке подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.
Отметим, ранее россияне уже не раз угрожали выйти из зерновой сделки. Например, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может произойти, если выяснится, что якобы "для взрыва на Крымском мосту были использованы зерновозы".
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