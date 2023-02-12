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"Ми підвели людей". В ООН назвали свою реакцію на землетрус у Сирії провалом

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Неділя 12 лютого 2023 18:41
"Ми підвели людей". В ООН назвали свою реакцію на землетрус у Сирії провалом Фото: заступник генсека ООН Мартін Гріффітс (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадяни Сирії розчаровані реакцією ООН на наслідки землетрусу, що сколихнув країну. При цьому в організації визнали свої помилки та обіцяють виправити ситуацію якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги та координатор надзвичайної допомоги Мартіна Гріффітса.

Він зазначив, що наразі перебуває на кордоні між Туреччиною і Сирією.

"На цей час ми підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо почуваються покинутими. Очікуючи на міжнародну допомогу, що не прибула. Мій обов’язок та наше зобов’язання скоригувати цей провал так швидко, як ми можемо. Зараз я зосереджений на цьому", - зазначив заступник генсека ООН.

Додамо, що війна у Сирії ускладнює доставку гуманітарних вантажів та діяльність міжнародних гуманітарних організацій із надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, через землетрус у Туреччині загинули понад 29 тисяч людей. При цьому в Сирії жертвами стихії стали понад 3,5 тисячі людей.

Зазначимо, що у Туреччині вже дозволили заарештувати понад 130 осіб, що можуть бути причетні до будівництва повалених будинків.

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