Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву: Трамп зробив заяву про криптовалюту

"Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву, криптостолицю світу", - сказав Трамп.

Він додав, що якщо Сполучені Штати не займуться криптовалютою, це захоче зробити Китай.

"Ми значно випереджаємо Китай. Але якщо ми не розвинемо криптовалюту правильно, це зробить Китай. Вони вже починають і хочуть зробити більше", - сказав Трамп.

За його словами, якщо США не візьмуться за це, втратять величезну галузь.

Падіння біткойна

Ці слова Дональда Трампа прозвучали на тлі просідання біткойна.

Згідно з даними криптобіржі Binance 5 листопада, біткоїн тимчасово подешевшав до 99 908 доларів, після чого відновився до 101 400 доларів. Це перше падіння нижче психологічної позначки з 23 червня 2025 року.

Ринок продовжує рух низхідним трендом, що почався після обвалу 10 жовтня, коли близько 19 мільярдів доларів було виведено з криптоіндустрії.

Падіння біткойна відбилося на котируваннях компаній, пов'язаних з майнінгом. Більшість тиків впали на кілька відсотків, попри раніше зафіксовані високі прибутки.

Інвестори фіксують збитки, а загальний інтерес до криптосектору тимчасово знижується на тлі високої волатильності.